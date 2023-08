’Ook stoppen met opvang alleenstaande asielzoeker’

De Belgische overheid heeft besloten om geen alleenstaande mannelijke asielzoekers meer op te vangen. Een gewaagde stellingname die wel alle lof verdient. België laat hiermee zien dat je gewoon los van de EU dergelijke beslissingen kan en durft te nemen, iets wat onze demissionaire premier en zijn kabinet nooit zou doen. Mark Rutte heeft zich namelijk altijd achter de EU-afspraken verscholen.

Nederland moet echter wel volgen, anders worden we hier straks namelijk overlopen door alleenstaande mannen die in België worden weggestuurd. De overlopende asielinstroom schreeuwt om maatregelen en België geeft daar het goede voorbeeld in. Nu Nederland nog en wacht daar niet te lang mee.

J. Pronk, Beverwijk