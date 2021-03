Brief 1: ’Egoïstische actie van Van Rossem’

Hij noemde zijn ervaringen een anekdote. Zijn ’anekdote’ veroorzaakte veel commotie. Van Rossem had spijt dat hij het verhaal kenbaar had gemaakt. Niet, zoals ieder weldenkend mens zou zeggen, vanwege de terechte kritiek op zijn handelen. Maar omdat hij bang was dat zijn prik niet door zou gaan. Want hij had zijn jongste kleinkind al heel lang niet gezien. Dat geldt helaas voor bijna heel Nederland! Wat een egoïst, die Van Rossem!

W. Praal, Capelle aan den IJssel

