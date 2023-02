Brief 3 ’NS moet hand in eigen boezem steken’

Sinds corona wordt er vrijwel niet meer gecontroleerd aan boord. Conducteurs duiken na hun fluitsignaal direct de 1e klas coupé of cabine in om er niet meer uit te komen wat inmiddels bekend is bij zwartrijders en een aanzuigende werking heeft. Geen vrijbrief voor geweld of agressie uiteraard maar de NS mag ook best de hand een beetje in eigen boezem steken.

Laurens Artiles,

Almere

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: