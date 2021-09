’Toeslagouders in de kou’

Hoe kun je het ooit goed maken: gebroken huwelijken, uit huis geplaatste kinderen, verloren banen, gedwongen woningverkoop, gezondheidsproblemen etc. Een financiële vergoeding, hoe broodnodig ook, is niet meer dan een piepklein doekje voor het bloeden. En de hoofdrolspelers doen alsof er niets aan de hand is, behalve Asscher nemen ze geen enkele verantwoordelijkheid. Ze zien er zelfs geen been in om met formatiegepruts de toekomst van ons hele land op het spel te zetten. Er is maar één oplossing: wegwezen.

A. Timmerman,

Capelle aan den IJssel