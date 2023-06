’Morrelen aan aftrek onaanvaardbaar’

Opnieuw wordt de fiscale aftrek van onze hypotheekrente door ’sommigen’ aan de kaak gesteld, weet Rob W. Vinke.

Dat zou woningeigenaren (sterk) bevoordelen t.o.v. huurders. Vergeten wordt dat daar twee zaken tegenover staan: De WOZ-bijdrage aan de gemeente en het eigenwoningforfait dat de Belastingdienst de woningbezitter oplegt in zijn of haar aangifte inkomstenbelasting. Beide zaken hakken er vol in bij huiseigenaren.

Trouwens, het is een kulargument dat hypotheekrentaftrek alleen in Nederland bestaat. Ook in België en Duitsland bijvoorbeeld is dit zo, al zijn daar de belastingsystemen voor aanschaf c.q. eigendom van een woning geheel verschillend. En mijn al tientallen jaren in Denemarken wonende zoon heeft ook daar hypotheekrenteaftrek.

Rob W. Vinke, Loosdrecht