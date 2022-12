Premium Het beste van De Telegraaf

Column Marianne Zwagerman Digitalisering is leuk, maar alleen met contant geld ben je veilig

Door Marianne Zwagerman

De excuusbrief van de bank is binnen. Ik was blijkbaar niet de enige die zich bijkans een hersenbloeding schrok toen mijn spaarrekening door de bank zomaar ’vervallen’ werd verklaard. Mijn ijverig bij elkaar gesprokkelde kapitaaltje was zonder aankondiging verdwenen in cyberspace.