’Van wie is het pensioen?’

Waar de verantwoordelijkheid voor het resultaat nu nog ligt bij het bestuur van een pensioenfonds is dat in een nieuw stelsel volkomen ondoorzichtig, want ’direct afhankelijk van beleggingsresultaten’. Wie houdt hier de vinger aan de pols? De spaarder zelf is per definitie bij voorbaat al uitgesloten van zeggenschap of controle over de resultaten van het ingelegde geld. Deze dubieuze en volstrekt ondoorzichtige afhankelijkheid moet bij elke pensioenspaarder tot wantrouwen en frustratie leiden. Als alleen de pensioenuitvoerder nog verantwoordelijk is voor de beleggingsresultaten (de kat op het spek binden) is het geen wonder, dat het vertrouwen in deze materie volledig zoek is: daarom geen nieuw stelsel!

J. Reinders, De Kwakel