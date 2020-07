Brief 3 ’Zonde als Derksen op tv stopt’

Maar wat verschrikkelijk jammer dat hij met zijn analyse ook zegt dat het nu het mooiste moment is om de stekker uit het programma te trekken. Hij heeft 100 procent gelijk. De enige echte schuldige is die mijnheer Genee die alleen maar geniepige voorzetten geeft om een ander erin te laten tuinen en daarna Johan op een schofterige manier de les is gaan lezen. Het allerergste vind ik nog wel dat deze presentator daarna telkens zegt dat hij niet snapt wat er fout is gegaan. Ik hoop dat hij voorgoed uit beeld verdwijnt.

Ger D. Groos

