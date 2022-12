’Zorgen over WK-wedstrijden Marokko’

Zo ook dinsdagavond na de overwinning door penalty’s op Spanje leek het hier eventjes in verschillende grote steden ‘Marrakech aan de Noordzee’. Maar op datzelfde moment was er ook veel feestvreugde in Marokko zelf. Alleen daar waren totaal geen rellen maar alleen maar feestvierende mensen te vernemen. Want daar weten ze als geen ander, dat ze dan direct een aantal jaren achter de tralies verdwijnen.

Wat me enigszins zorgen baart is, wanneer dit elftal gaat verliezen. En laat ik er maar eventjes niet aan denken en hopen dat dit niet in de finale tegen Nederland zal zijn!

Mario Verhees, Asten