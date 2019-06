’Eikenprocessierups zaak van de gemeente’

Bij mij komt als eerste vraag naar boven ’wie is de eigenaar van die boom met de rupsen?’. Indien deze een gevaar zijn voor de gezondheid van passanten dan is de eigenaar ook aansprakelijk voor het leed. In de meeste gevallen is dat de gemeente of de provincie. Geen minister die dat kan veranderen.

Indien een tak van mijn boom op het hoofd van een passant valt word ik ook aansprakelijk gesteld.

De gemeente en de provincie hoeven geen eikenbomen te planten. Men heeft de keuze uit heel veel andere bomen die geen hinder hebben van de eikenprocessierups.

A. Bulten, Warnsveld