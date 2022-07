Premium Het beste van De Telegraaf

Chinese ’fans’ hadden geen benul van voetbal

Door Marcel Vink Kopieer naar clipboard

Het was de vroege morgen van 7 juni 2015 in China, om precies te zijn in een kroeg in het uitgaansgebied van Beijing. Het WK vrouwenvoetbal in Canada was net begonnen, en de eerste poulewedstrijd van de Oranjeleeuwinnen tegen Nieuw-Zeeland stond op punt van beginnen. Als bestuurslid van de Nederlandse Vereniging Peking had ik met de uitbater geregeld dat hij die ochtend speciaal voor de Nederlandse gemeenschap openging, zodat alle koffie- en bierdrinkende Hollanders op een groot scherm konden genieten van het Oranjegevoel.