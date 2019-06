Uitslag stelling: Weinig zorgen over voedsel

De OVV kwam donderdag met een rapport waarin alarm werd geslagen over de controle op de voedselproductie- en handel in Nederland. Met de recente incidenten in het achterhoofd, waaronder de fipronil-affaire van vorig jaar en eerder de salmonella in gerookte zalm, fraude met paardenvlees en de Q-koorts vinden de rapporteurs dat de overheid te weinig hiervan heeft geleerd. De OVV dringt aan op een steviger overheidsbeleid voor de voedselveiligheid. De meeste respondenten zijn het hiermee eens want ’er is geen zelfreinigend vermogen in de branche’.

In Nederland zijn de NVWA en het RIVM belast met de controle op voedselwaren, maar de OVV ziet het liefst dat er een apart orgaan wordt opgericht om opkomende voedselveiligheidsrisico’s veel eerder in beeld te brengen. Maar dat lijkt voorlopig ’wishfull thinking’ want in de politiek is er weinig steun voor. Ook de meeste voorstanders van beter voedseltoezicht willen geen extra orgaan, dat alleen maar extra geld kost. Zij stellen dat de bestaande instanties beter hun werk moeten doen. „Als het RIVM en de NVWA hun werk goed doen, is dit voldoende”, klinkt het alom in de reacties.

Deze instanties zouden volgens velen meer aandacht kunnen schenken aan (geïmporteerde) groente en fruit. Dit omdat de Amerikaanse voedselwaakhond juist deze producten als bron ziet van mogelijke voedselinfecties, terwijl dit in Nederland juist als een laag risico wordt ingeschat.

Ondanks de waarschuwing in het OVV-rapport denkt menigeen dat het wel losloopt met gezondheidsrisico’s in de voedselsector. Velen halen hun schouders op en stellen: „Volgens mij lopen we in ons land weinig gevaar. Waarom mensen onnodig ongerust maken.”

Bovendien hebben de meesten een hekel aan extra toezicht. „Er wordt al genoeg gecontroleerd”, snibt één van hen kortaf. En een ouder echtpaar van 82 en 80 jaar stelt: „Controle is goed, het lijkt echter door te slaan. Wij staan nog steeds en gelukkig met beide benen op de grond. Halen groente, fruit en vis op de markt en de rest van de boodschappen in de supermarkt en kijken zeker niet op de achterkant van de verpakking. En als het net over de datum is, is dat niet erg; je gaat er niet aan dood. Vroeger stond nergens een datum op.”

Bovendien zijn velen ervan overtuigd dat als zij zelf voorzorgsmaatregelen nemen, er nauwelijks gevaar dreigt. Zo schrijft een deelnemer: „Buiten op de houdbaarheidsdatum letten en eten goed bereiden, gaan bij mij producten als kip eerst in de vriezer, ik vertrouw niet blind op de huidige controles.” De meesten letten bij het boodschappen doen op de houdbaarheidsdatum van producten. En velen bereiden de maaltijden met zorg; zo wordt de kipfilet in de pan goed verhit om salmonellabesmetting geen kans te geven. Onder de deelnemers zijn weinig vegetariërs en veganisten te vinden. Ook biologische producten vinden (nog) niet gretig aftrek, vooral vanwege de hogere kosten. Maar een schrandere deelnemer tipt: „Ga je eigen groente en fruit verbouwen, dan heb je deze problemen niet.”