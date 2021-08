’Houtkap Madagaskar draagt bij aan ramp’

Premium Buitenland

Dodelijke zwam ontdekt in Australië

In een regenwoud in Australië, niet ver van het Groot Barrièrerif, is een van ’s werelds dodelijkste zwammen gevonden, de ’Poison Fire Coral’ of ’Podostroma cornu-damae’. De zwam is de enige dodelijke waarvan bekend is dat de toxines door de huid worden opgenomen. Fotograaf Ray Palmer vond de zwam i...