Menig minister had achteraf liever in Niger gezeten

Maandag is het deel van de notulen openbaar gemaakt dat aan de onderzoekscommissie is verstrekt. Wat niet verrassend was, is dat er dingen onder de pet dienden te blijven, volgens de aanwezigen bij de ministerraad. De gang van zaken rond de toeslagenaffaire moest op maat gesneden aan de Kamer worden voorgelegd, niet in rauwe vorm. Niet ongecensureerd. De werkelijkheid moest zo worden voorgeschoteld, zoals zij wilden dat de werkelijkheid eruit zag.