Brief 1 ’Gefaseerde compensatie spaartaks’

Iedereen is het er eigenlijk wel over eens dat het rechtvaardig is dat iedere spaarder die te veel belasting heeft betaald gecompenseerd moet worden. Verschillende scenario’s passeren de revue en het belangrijkste is wel dat de schatkist het niet kan trekken om elke benadeelde spaarder te compenseren.

Een scenario waar ik via de media nog niets over heb vernomen is om het teveel betaalde belastinggeld gefaseerd terug te betalen. Het gaat om de belastingjaren 2017 tot en met 2021. Men zou kunnen beginnen om alle spaarders in 2023 via de belastingaangifte te compenseren over 2017 en in 2024 over 2018 en zo verder, een gespreide terugbetaling dus. Iedereen krijgt op deze manier op termijn terug waar hij/zij recht op heeft. De schatkist krijgt hierdoor wat meer lucht en nog belangrijker is dat onder de bevolking het vertrouwen in de rechtsstaat er zeker bij gebaat is.

Jan de Boer, Lemmer

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: