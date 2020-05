Brief 1: ’Waar zijn nu de natuurliefhebbers?’

Tientallen schapen werden door dit moorddadige dier gedood. Waar zijn nu de natuurliefhebbers? Sommigen beweren dat de schapenhouders afrasteringen moeten plaatsen. Is dat niet de omgekeerde wereld? Plaats dat roofdier achter tralies zodat de schapen met rust gelaten worden.

Nog veel beter is het om de wolf volledig uit Nederland te bannen. Dat roofdier hoort hier niet thuis in een land met 17 miljoen inwoners. Net als de vos is de wolf geen dier dat in ons land past. Dat het zelfs een beschermde soort is een grote aanfluiting.

Benny van Goethem, St Jansteen

