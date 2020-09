’Grapperhaus neersabelen is hypocriet’

Zeg nou zelf houden u en ik ons consequent aan alle voorgeschreven regeltjes? Nee dus want als ik met mooi weer de stad in ga zitten de terrassen bomvol en lopen de meeste mensen binnen de 1.5 m van elkaar. Natuurlijk was het niet handig wat de heer Grapperhaus heeft gedaan, maar ook h hij is een mens en dat heeft hij hiermee laten zien. En ik wil u hierbij van harte feliciteren met uw huwelijk en wens u een gelukkig leven verder.

R.M. van der Burgt,

Dronten