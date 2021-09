’Tata Steel weer zelfstandig’

Tata Steel Nederland is winstgevend en heeft aan schonere vormen van produceren gewerkt. De winsten gingen naar het financiële zwarte gat Tata Steel UK en de innovaties naar elders bij Tata, maar niet in Nederland. In Nederland, bij onze Hoogovens en de verwerkers ervan, wordt hoogwaardig staal gemaakt en verdienen direct of indirect 30.000 man in Nederland er hun brood mee.

Kom op, Staat der Nederlanden, bemoei je hier eens echt mee! Jullie moeten de voormalige Hoogovens Nederland helpen weer verder te gaan als zelfstandig bedrijf. Los van Tata. En misschien samen met dat Zweedse bedrijf. Want Zweden wilde wel, maar dan niet met een bedrijf dat de vergroeningsslag nog maken moest. Daar kan de Nederlandse Staat dus bij helpen. En dan houden we een schone hoogwaardige maakindustrie in Nederland en houden we 30.000 man aan het werk.

Maarten van Veen, Nieuw-Vennep