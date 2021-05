’Lied Italië is een bak herrie’

Ik heb er zeker 20 minuten naar gekeken, toen naar een ander kanaal geswitched, dacht dat ik naar de show van de angels van een lingeriemerk zat te kijken, maar vergissing, die kunnen tenminste nog zingen!

Zondagochtend gekeken welk land er gewonnen had, maar ik keek eerst naar de pauze-act van Davina. Mijn huisgenoot hoort het lied op afstand en roept ‘ik snap dat die gewonnen heeft’! Jammer antwoord ik terug, dit was de pauze act van Nederland, wat een schitterend en indrukwekkend lied en show! Onze ‘winnares’ was slechts de pauze-act! Het winnende Italïe daarna aangehoord, smaken verschillen, maar wat een boel herrie! Gefeliciteerd Italïe, succes met de organisatie volgend jaar, moet een geweldig songfestival worden, het land is rijk genoeg, zeker met al ons geld vanuit Brussel!

R. van Halm, Mijdrecht