Ook discriminatie van Joden, homo’s en vrouwen verdient aandacht

De George Floyd-hype nadert zijn einde. Het racismedebat is echter niet voorbij. Deze krant heeft met de publicatie van een opiniestuk van Ruud Gullit een waardige aanzet gegeven tot het echte racismedebat. Wijlen Johan Cruijff en Ruud Gullit zijn mijn voetbalhelden. Gullit is bedachtzaam bij het formuleren van zijn gedachten. In zijn opiniestuk presenteerde Gullit een vruchtbare dialoog.