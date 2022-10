’Scepsis stikstofrapport begrijpelijk’

Alleen de toon richting het kabinet is beduidend aangescherpt. In dit verband wordt het kabinet gewezen op een bepaalde mate van onbehoorlijk bestuur en de uitermate slechte communicatie met de boeren en hun standsorganisaties. Het is nu aan het kabinet in hoeverre de adviezen en bevindingen van het rapport worden overgenomen. GroenLinks heeft al laten weten onverkort achter het rapport te staan en daarmee al in de clinch te liggen met BBB. Terecht dat de standsorganisaties en de boeren vooralsnog sceptisch zijn en het kabinetsbeleid in deze afwachten. Belangrijk is te horen welke bedrijven onder de zogenaamde piekbelasting vallen, ook buiten de agrarische sector. Er zijn concreet bedrijven en evenementen te duiden, die daaronder gerangschikt kunnen worden. Voldoende stof om in te stikken.

J. Werkhoven