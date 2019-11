Hard werken echt iets voor oude witte mannen

Eindelijk komt er een wetsvoorstel voor een bindend vrouwenquotum. Toen ik in 2006 de eerste vrouwelijke directeur van deze krant werd moest dat nog op de ouderwetse manier, door hard te werken en te presteren. Later promoveerde ik naar de driekoppige directie van de holding en moest ik net zo buffelen als mijn collega’s Rob en Frank. We gingen nooit voor 9 uur ’s avonds naar huis, belachelijk! Waarom zouden vrouwen dezelfde inspanning moeten leveren als mannen die wat bereiken? Wij zien er al leuker uit, we ruiken meestal lekkerder, zijn empathischer en altijd bereid om koffie te halen voor de hele afdeling. Dat moet toch ook meegewogen worden!