Premium

’Voorkom dat sportclubs de poort moeten sluiten’

Door Mohammed Mohandis

Mohammed Mohandis

’De energierekening van onze vereniging is van 35.000 naar 135.000 euro gegaan’. Het is maar een van de vele berichten die ik de afgelopen maanden ontving. Sportverenigingen laten massaal van zich horen. Bij tal van sportclubs kan binnenkort niet meer ’s avonds getraind worden omdat ze het niet kunnen betalen het licht aan te houden. Kinderen moeten na het sporten koud douchen, omdat warm water een te dure luxe is geworden. Sommige clubs hebben hun douches en kantines zelfs al gesloten.