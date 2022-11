’Kopzorgen voetbal onzin’

De kunst is om de bal met het voorhoofd te raken en zo richting te geven en zelfs te scoren! Maar ook doorkoppen met het zij- of achterhoofd is en blijft een fantastisch element in het voetbal. De bezwaren richten zich op potentiële hersenschade, maar een goede koptechniek sluit dat uit.

Theo Keuchenius, Almere