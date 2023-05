’Slachtoffers toeslagenaffaire ruim compenseren’

De overheid geeft inmiddels ook aan dat het veel te langzaam gaat en schakelt commerciële partijen in om de zaak in een stroomversnelling te brengen. Prima, maar de bewijslast zou niet bij de gedupeerden liggen. Maar zelfs als ze in het gelijk gesteld zijn, kan de Belastingdienst nog om meer bewijs vragen. Het is te gek voor woorden en door het inschakelen van commerciële partijen zal er zeker schot in de zaak komen. Maar het toont ook het wantrouwen ten opzichte van de gedupeerden en haast het failliet van die Belastingdienst aan. Nu snel regelingen treffen, en belangrijker de gedupeerden snel en ruim compenseren!

Bas Overmars, Amsterdam