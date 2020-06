Brief 3: ’Artsen hebben geen andere keuze’

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de Artsenfederatie KNMG hebben een draaiboek opgesteld waarin in het uiterste geval de leeftijd van een patiënt bepalend is voor toewijzing van een intensive care-bed.

Het kabinet wil niet dat leeftijd een rol speelt in de keuze van artsen als het coronavirus weer opspeelt. De reactie van het kabinet is hypocriet omdat er geen alternatief is waarvoor gekozen kan worden. Die reactie is verder een klap in het gezicht van de artsen die de bijna onmogelijke taak hebben om de triage uit te voeren wanneer dat pikzwarte scenario zich aandient.

Henk Versteeg, Nunspeet

