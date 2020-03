Lente van GroenLinks een dwaze droom

’Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente’. Peter de Koning zong dit mooie liedje in 1995. Ook voormalig GroenLinks-leider Femke Halsema verlangde ooit naar de lente. Daarvoor lanceerde zij in 2007 de website ’de linkse lente’ als een ’middel tegen de koude rechtse winter’. GroenLinks leeft in twee seizoenen, namelijk de lente en de winter, oftewel in theologische termen: Goed en Kwaad. De rechtse winter van toen maakte Nederland echter sterk en weerbaar voor de echte winter, de financiële crisis van 2008. Rechts heeft u dus gered van een linkse lente, want anders was u niet weerbaar genoeg geweest voor de economische crisis.