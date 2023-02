’Minister moet ervaring hebben’

Bekijk ook: Machtige premier kent grote nadelen

In het verlengde hiervan kan bijvoorbeeld een slecht functionerende minister dus alleen door het parlement weggestuurd worden. In de praktijk gebeurt dit echter zelden vanwege de angst voor een kabinetscrisis. Oók is duidelijk dat er nu geen enkele verplichting is dat een minister ook maar enige scholing en/of inhoudelijke kennis heeft van zijn/haar portefeuille. En daar gaat het vaak fout, met enorme consequenties vandien voor de samenleving. Hoogste tijd dus voor een verplichte match tussen scholing/ervaring en de inhoud van de portefeuille van een minister!

M. Harks