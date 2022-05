’Uitzendingen F1-races bar slecht’

Twee Nederlanders in de Formule 1: Max Verstappen, F1 wereldkampioen en Nyck de Vries, opkomend in de F1. Maar de Nederlandse tv is niet in staat om fatsoenlijk de Formule 1-races uit te zenden, inclusief deskundig commentaar.

Viaplay via provider: niet terugkijken, niet terugspoelen, geen trainingen te zien. Via streaming: terugkijken als hele programma inclusief nabeschouwing is afgelopen. Commentaar en presentatie is vaak ergerlijk. Als je net iets te laat bent voor de start heb je pech, dan moet je gewoon lang wachten en is het niet via tv terug te kijken.

Is er nou echt geen Nederlandse organisatie of topman die de rechten kan kopen? Talpa, RTL, Ziggo (opnieuw…)? Al ruim 30 jaar volg ik F1 op tv. Betaal met liefde 12 tot- 14 euro per maand, zo nodig. Als 65-plus dame weet ik heus hoe apps en streaming werken, maar van prettig ’volgen’ is helaas geen sprake meer.

Johanna de Jong, Amsterdam