’Winkels dicht op zondag’

Misschien is het nog zo gek niet wat in de Bijbel staat: 6 dagen zult u arbeiden, de 7e dag rusten. Zelfs in een seculier land als Frankrijk is praktisch alles dicht op zondag. Als het ons uitkomt, hebben we in debatten onze mond vol van christelijke en joodse tradities en de waarde daarvan. Maar laten we eens de daad bij het woord voegen. In een tijd dat tieners en jongvolwassenen op hun tenen lopen, menig volwassene een burn-out heeft en ouders gestrest zijn van alle verplichtingen, kun je echt vraagtekens zetten bij alle openstellingen op zondag en de 24/7 cultuur. Wat mij betreft keren we terug naar een dag per week rust en na acht uur ’s avonds de winkels dicht.

Brigitte Brinkel