Met een mailtje naar de klantenservice van deze winkelketen, kreeg ik achteraf keurig de korting teruggestort. Dat is nog eens goede service, chapeau CASA!

Albert de Graaf, Almere

