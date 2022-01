Premium Het beste van De Telegraaf

Column Marianne Zwagerman Coronaminister Ernst Kuipers besmet met het Rutte-virus

Marianne Zwagerman

Hebben we voor het eerst sinds Els Borst – een van de weinige ministers die een mooier land naliet – weer een arts als minister van Volksgezondheid, staat hij al in zijn tweede werkweek glashard te liegen voor de tv-camera’s! Alsof het vertrouwen in de politiek niet al op een dieptepunt zit. Alsof er niet al veel te veel wantrouwen in de samenleving is. Als je zelfs artsen, de mensen waar je met de billen bloot moet op je meest kwetsbare momenten, niet meer kunt vertrouwen, zak je als beschaving door een ondergrens heen.