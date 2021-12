’Levi als nieuwe zorgminister’

Ik stem voor de heer Levi, voorzitter van het NWO. Een man met verstand van de zorg en met een visie. Geen ’luchtballonnen’ over kortere zomer- en langere wintervakanties, niet bij voorbaat accepteren dat de horeca vaker dicht moet. Gewoon het probleem oplossen bij de basis, namelijk structureel investeren in de zorg. Want dat is de realiteit. We zitten weer in een harde lockdown vanwege ruim 600 mensen op de ic en 2400 patiënten op de verpleegafdelingen en een nijpend personeelstekort. Haal de helft van het bizar hoge klimaatbudget af en we komen een heel eind.

B. van Dam