Premium Het beste van De Telegraaf

In het Vizier In Peking wapperen Russische vlaggen

Door Peter Winterman Kopieer naar clipboard

Dat een minister van Buitenlandse Zaken zich voortdurend in andere landen laat zien, is de normaalste zaak van de wereld. Maar het bezoek van Wopke Hoekstra aan China, deze week, is speciaal. Voor het eerst in jaren reist een Nederlandse bewindspersoon naar de Aziatische grootmacht. En dat onder het gesternte van de oorlog in Oekraïne, een handelsgevecht met de VS én het Nederlandse kabinetsbesluit om de export van ASML-chipmachines naar China aan banden te leggen.