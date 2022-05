’Open ouderencentra in Spanje’

Creëer voor deze mensen ouderencentra in Spanje van zo’n 1.000 woningen met Nederlandse faciliteiten (b.v. Nederlandse arts etc.). Zij kunnen een huis in Nederland opofferen (goed voor de woningmarkt) en wonen in een land waar de zon altijd schijnt en de kosten van levensonderhoud veel goedkoper zijn. Voor Spanje creëert dat werkgelegenheid (bouw van woningen en het verzorgen van pensionados) en veelal leegstaande dorpen wordt zo nieuw leven ingeblazen. Financier een en ander via Europese potjes. Een win win situatie voor zowel Nederland als Spanje.

Hendrik Klinkenbijl,

Alicante, Spanje