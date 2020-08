’Trots op Max Verstappen’

Niet alleen omdat hij een Nederlander is maar vooral om zijn capaciteiten. Dat hij op zijn leeftijd zelfs de engineers durft te overrulen (én dat ook accepteren!!) zegt wel iets over zijn kwaliteiten, zo jong en dan al zo succesvol.

Natuurlijk kreeg hij met een vader als Jos het racen met de paplepel ingegoten maar dan nog moet je over talent beschikken en zijn karakter vind ik geweldig!

Hij heeft humor, staat er serieus en volwassen in, is sportief, spreekt behoorlijk goed Engels en blijft kalm en nuchter wanneer er problemen zijn, kunnen velen een voorbeeld aan nemen.

Zijn vader zag het al bij zijn geboorte want hij heet niet voor niets Max, hij haalt het maximale resultaat met de middelen die hij tot zijn beschikking heeft.

Negen overwinningen is een paar jaar tijd is ongekend goed, je zou bijna vergeten dat hij nog maar net is begonnen; hij zal iedereen voorbij streven en geschiedenis schrijven.

Wat een mooi ‘uithangbord’ is hij voor Nederland! Gefeliciteerd Max met je eerste overwinning dit seizoen, dikke zoen!

Pauline van Neck, Rotterdam