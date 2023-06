Brief 3 ’Coalitie van plucheplakkers’

Bekijk ook: Flinke kras op blazoen Rutte na zwaar Groningendebat

Zie hiervoor de toeslagenaffaire, de afhandeling van de Groningse bevingsschade, de schade afhandeling in Limburg etc. Moties van wantrouwen, zoals tijdens het Kamerdebat over de Groninger gaswinning, deren hem kennelijk niet.

In de coalitie zitten het CDA en CU, twee christelijke partijen. Die hebben toch geleerd: heb uw naaste lief? Als er gestemd moet worden heeft men hen zeker verteld: heb het pluche lief. Rutte en de coalitiepartijen weer blij, de macht is behouden.

Rob van der Vlag, Zoetermeer