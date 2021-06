Mijn nichtje Esther was op bezoek en die vertelde dat haar dochter Luna (mijn achternichtje) van 14 jaar haar had gezegd, dat zij wel een nier wilde afstaan als ik dan beter zou worden. Het is niet mogelijk met mijn ziekte, maar ik moest wel even slikken. Wat een lief gebaar! En toen mijn nichtje zei dat dit voor haar natuurlijk ook zou gelden, was ik helemaal stil. Ik heb weinig familie, maar wat een kanjers!

Anne Vette, Nieuwegein

