’Afghanen moeten nu zelf opstaan tegen onderdrukking’

Dat leidt bij een aantal reageerders tot de conclusie dat Nederland helemaal niet aan de missie in Afghanistan had moeten meedoen. HJN daarover: „Het blijkt weggegooid geld en het heeft heel veel militaire levens gekost. De eerste prioriteit van een militair is om je eigen volk en vaderland te beschermen en op nadrukkelijk verzoek je buurland te helpen. Deze islamitische volkeren willen niet anders en willen zeker niet de christelijke westerse cultuur en leefgewoonten opgedrongen krijgen. Het tegenwicht moet uit eigen geledingen komen, anders verandert het echt nooit.”

Onderdrukking

We hadden er dus niet heen moeten gaan, volgens HJN op, maar de politiek besliste anders. Marinka2019 schampert daarover: „Als de Nederlandse politieke polder zich ermee bemoeit, weet je een ding zeker: niet de juiste keuzes worden gemaakt, maar de voor de politici juiste keuzes worden gemaakt. We hadden daar sowieso niets te zoeken. We hebben meisjes in Afghanistan aan vrijheid en een kans op opleiding laten ruiken. De islamistische extremisten nemen nu de boel weer over en dus is het voor vrouwen weer onderdrukking en uitbuiting.”

"Heel vervelend om als veteraan, die daar was met de beste bedoelingen, te moeten zien dat het land weer volledig onder de voet wordt gelopen"

Gertaafjevanderwiel analyseert: „De missie is niet mislukt. Het heeft levens gekost, maar ook zeker veel levens gered. Maar ik denk wel dat ze daar nooit hadden moeten vertrekken. Door goed ingrijpen is er stabiliteit gekomen, dat vervalt nu doordat de vredesmissies zijn vervallen. Jammer, want het lijkt erop dat het nu weer opnieuw moet gebeuren.” De opmars van de Taliban stuit ook veteranen tegen de borst. Huub307 bijvoorbeeld: „Heel vervelend om als veteraan, die daar was met de beste bedoelingen, te moeten zien dat het land weer volledig onder de voet wordt gelopen door de altijd al aanwezige en afwachtende Taliban.”

Dollars

Dat de Taliban zo gemakkelijk hun rentree kunnen maken, ligt voor een groot deel aan de Afghanen zelf, denkt Pjotr Nachtegaal_: „Dat komt doordat ze gewoon allemaal een beetje Taliban zijn en geen weerstand bieden. Het is maar een kleine elite die zich een beetje westers voelt door buitenlandse inmenging en vooral dollars die ze ontvingen.”

Erik de Perik vindt dan ook dat onze militairen hun missie niet als mislukt moeten beschouwen: „Het doel als zijnde het bewerkstelligen van ’de duurzame bijdrage aan stabiliteit en veiligheid’ was prima en is tot op zekere hoogte ook goed gelukt. Maar als de lokale autoriteiten en het Afghaanse leger het na 20 jaar ondersteuning op cruciale momenten laten afweten, kan dat niet aan de missie verweten worden.”

Infrastructuur

P_Jansen is bang dat 20 jaar werk nu vooral ten goede komt aan de nieuwe oude overheerser, de Taliban. „Ik vrees dat de missie na 20 jaar inderdaad helaas nutteloos is geweest. Hooguit kan gesteld worden dat het ergste, volledige controle van het land door de Taliban, 20 jaar lang uitgesteld is geweest. Buitenlandse troepen hebben er wel voor gezorgd dat er ook voor de gewone bevolking verbeteringen zijn aangebracht. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van redelijke infrastructuur en wat er verder nu allemaal achtergelaten wordt. Daar maakt nu de Taliban graag gebruik van.”

De sleutel ligt nu vooral bij de Afghanen zelf, zegt Sylvies: „De Afghanen moeten hun eigen land opbouwen. Het zal wel een soort stammenstrijd zijn. Die mensen van de Taliban willen geen vrede, anders zouden ze dit niet doen.”