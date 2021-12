’Celstraffen bij geweld tegen hulpverleners’

Zo is het geweld tegen ambulancemedewerkers in vijf jaar meer dan verdubbeld. Nota bene mensen die alléén maar levensreddend bezig zijn. Zijn dat allemaal debielen bij wie de kolder in de kop geslagen is? Het geweld raakt zelfs tot in de EHBO's van de ziekenhuizen.

Dat er haatgevoelens zijn tegen de politie kan ik me ergens nog wel voorstellen. Die komen nooit op de koffie en zullen je vaak vermanen, beboeten of in de cel zetten. Maar tegen GGD- en brandweerpersoneel? Onbegrijpelijk.

En dan moet je voorts nog constateren, dat er door het OM vaak geen vervolg aan wordt gegeven en veel zaken niet eens de rechter halen. Dat moet dus duidelijk anders. Géén seponeringen meer en meer vrijheidsstraffen inplaats van geldboetes. En vooral snelrecht. Iemand een half jaar later pas vervolgen werkt niet. Het devies moet zijn: wie niet horen wil moet maar voelen! Onze hulpverleners hebben daar recht op en verdienen onze steun.

Jan Muijs, Tilburg