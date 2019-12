Brief 3: ’Belastingdienst moet op de schop’

Je kunt ambtenaren niet ontslaan hoewel ze dit wel verdienen, maar je moet ze tenminste overplaatsen of degraderen.

En er is nog een schuldige die zich wijzelijk stilhoudt en dat is Eric Wiebes. Tijdens diens bewind is al deze ellende begonnen en door zijn dwaze ontslagregeling is de Belastingdienst nagenoeg uitgekleed. Het zou de politiek sieren als ze ook deze verantwoordelijke naar huis sturen.

G.A. Sterk

