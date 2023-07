Charles mag hopen dat hij de Schotten nog voor zich kan winnen

Voor Nederlanders die alle fanfare rondom de kroning van de Britse koning Charles wat overdreven vonden, is er deze week een wellicht wat onaangename verrassing. Die kroning wordt deze woensdag in het Schotse Edinburgh nog eens dunnetjes overgedaan. Het verschil is echter dat de Schotse kroon slechts wordt gepresenteerd. Charles zal het hoofddeksel, ouder dan zijn officiële Britse kroon, niet dragen.