’Noodzaak van maatregelen inzien’

Restaurants in mijn woonplaats controleren niet de QR-code. Op de vraag waarom niet reageren ze: „tja komt van de overheid, we trekken ons eigen plan”. We gaan niet naar binnen. Op de deur van de kantine van de voetbalclub staat dat de QR-code verplicht is. Maar „tja, komt van de overheid, maar wij doen het niet....iedereen is welkom...” We gaan niet naar binnen.

Waarom kan het in Oostenrijk, Spanje en Portugal wel? Omdat men daar gedisciplineerder is en niet zeurt en mekkert en men de noodzaak ziet van de maatregelen. De dwarsliggers hier moeten nou eens ophouden. Wilt u zich niet houden aan de maatregelen blijf dan thuis.

J.K. Pieterse