Uitslag Stelling: ’Basisloon horeca omhoog’

Een ervaringsdeskundige onder de stemmers vat samen: „Keihard werken, een veeleisende baas, werken als je vrienden vrij hebben, geen vaste contracten, klanten die je als voetveeg behandelen en tegenwoordig wordt vaak de fooi ook nog eens achtergehouden.” Een oude rot in het vak voegt toe: „De salarissen liggen gemiddeld net iets boven het minimumloon, hiervan kun je nauwelijks je vaste lasten betalen. De horeca-cao wordt slecht nageleefd, feestdagentoeslagen worden bijvoorbeeld vaak vergeten. Kortom, een beroep dat slechts enkelen tot aan hun pensioenleeftijd vol houden. Ik doe het werk al 40 jaar maar zou het niemand aanraden!”

Lokkertjes als scooters, een woning boven de zaak etc. die horecaondernemers nu inzetten om nieuw personeel te werven zullen niet werken, denken de stemmers. Om personeel aan te trekken en aan zich te binden moeten ondernemers hun personeel eerst maar eens een fatsoenlijk basissalaris bieden. „Als ze een normaal salaris betalen en het niet laten afhangen van de fooien, dan hebben ze de helft van personeel al binnen“, zegt iemand.

Initiatieven zoals ’platform James’ dat jongeren per opdracht aan horecazaken koppelt zijn geen lange termijn oplossingen, denken de deelnemers. „Zo bind je geen medewerkers aan je bedrijf. Horeca is een vak, een echte baan. Geen tijdelijke opdracht. Zorg dat je mensen voor langere tijd bindt aan je onderneming. Dat doe je niet door flexbaantjes.” Het probleem blijft dat veel ondernemers juist die zekerheid momenteel niet kunnen bieden.

Hierin kan de overheid een rol spelen, vinden de meeste stemmers. Helemaal nu door de corona-sluitingen flexkrachten vaak op het laatste moment worden afgebeld. Er zouden regelingen moeten komen om dit te compenseren. „Men zal moeten gaan werken aan een stuk zekerheid van baanbehoud en inkomen. Misschien een soort tijdelijke ww-uitkering als door bijvoorbeeld corona de zaak plotseling niet open mag en het personeel met lege handen staat omdat de eigenaar dit ook niet kan opbrengen.”

De deelnemers vinden het echter vreemd dat zoveel jongeren met een uitkering leven terwijl er enorme tekorten zijn in de horeca. „Laat werkloze jongeren omscholen, een versnelde horecatraining volgen”, opperen deelnemers. En de hotelschool mag ook best wat meer publiciteit krijgen, wordt er gezegd. Bovendien moet de Nederlandse horeca af van zijn ’bijbaantjesimago’ en een voorbeeld nemen aan onze buurlanden, stelt men. „Kijk eens naar Duitsland en België waar iemand gemakkelijk 25 tot 30 jaar als ober werkt en dat merk je ook meteen in de bediening. Zet niet de winst op nummer 1, maar de kwaliteit van je personeel.” Voor meer dan de helft van de deelnemers is dit bepalend voor de horecagelegenheid die men bezoekt. „Na een belabberde bediening ga ik niet meer terug naar die zaak”, zegt iemand. „Goed en ervaren personeel is goud waard.” Menig stemmer heeft hier wel wat voor over: „Als ik fatsoenlijk personeel aan tafel krijg die weet hoe het hoort dan ben ik best bereid om een euro meer voor mijn biertje te betalen.”