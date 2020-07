’Niet zomaar sleutelen aan koeiendieet’

Je kunt niet zomaar gaan sleutelen aan de voedersamenstellingen omdat die specifieke eisen moeten hebben aan: aminozuren, energiewaarden, calcium, fosfor, etc. naast nog mogelijke restricties aan grondstoffen als maïs, soja, etc.

De formules zijn ontstaan door jarenlange studies en ervaringen en kunnen derhalve niet even zomaar aan de kant geschoven worden. Bijna elk dier heeft zo zijn restricties op voedergebied en daar kan even niet met een pennestreek veranderingen in aangebracht worden ten faveure van de stikstofuitstoot. Bovendien kan een drastische wijziging van de samenstelling grote consequenties hebben op de prijs van het voedermengsel.Je zou toch denken dat een minister van landbouw met roots in de veehouderij , hiervan op de hoogte moet zijn , indien niet dan hier het verhaal!!.

R.L. van Hasselt, Gieten