Brief 3 ’Uitsluiten PVV onrechtvaardig’

Zowel het CDA als D66 hebben het beiden over het verleden (ruim 12 jaar) dat de PVV de stekker uit het kabinet getrokken heeft.

Dhr. Wilders was op dat moment de enige die echt voor zijn kiezers opkwam en zijn rug recht hield, en dat wordt hem tot in lengte van dagen nagewezen. Maar er wordt door deze beiden partijen "even " vergeten dat de VVD de laatste twee kabinetten voortijdig heeft opgeblazen!

Zij mogen nu wel een toontje lager zingen, hoewel ik weet dat het selectieve geheugen bij het voormalig kabinet nog wel eens te wensen overlaat.

Gerrit van Beek

