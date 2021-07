Mijn baan als directeur bij De Telegraaf combineerde ik destijds met een bijbaan als boerin. Voordat ik op de krant aankwam had ik kippen gevoerd, paarden in de wei gezet, stro opgestrooid, waterbakken gevuld en in de lente ook tot mijn elleboog in een schaap gezeten om er lammetjes uit te trekken.