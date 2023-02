’Pensioen naar aantal gewerkte jaren’

Fransen blijven graag in oude vertrouwde tradities hangen en veranderingen worden niet altijd als een vooruitgang gezien, en daarom dan ook niet als wenselijk geacht, ondanks de situatie daar wel om vraagt. Maar het zou toch veel gemakkelijker geregeld kunnen worden door het aantal gewerkte jaren als leidraad te gebruiken.

Deze werkwijze heeft Duitsland ook al sinds 2014. Daar is toen besloten dat werknemers die op 63-jarige leeftijd 45 jaar gewerkt hebben met pensioen mogen. Het markante hierin is, dat er momenteel hier in ‘ons alom zo geprezen verzorgingsstaatje’ al tienduizenden werknemers rondstrompelen die al een werkzaam arbeidsverleden van 50 jaar of zelfs meer op hun teller hebben. Dat zou een normale eerlijke stap zijn. Want je betaald je gas, water of elektriciteitsrekening toch ook na gelang je zelf gebruikt.

Mario Verhees, Asten