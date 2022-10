’Arib creëerde angstcultuur’

Want de bejubelde Arib blijkt voor veel ambtenaren een heks geweest te zijn die hen vernederde en een angstcultuur creëerde. Met als gevolg dat menig ambtenaar ontslag nam of overspannen raakte door haar eigenzinnige en bedreigende gedrag. Opvallend is ook dat niemand, ja het lijkt The Voice wel, een officiële klacht tegen haar durfde in te dienen. Deze affaire leidt weer af van de grote problemen waar we met zijn allen voor staan, maar toont ook aan dat het wegkijken bij misstanden zelfs bij onze topambtenaren en politici gesneden koek is!

Bas Overmars, Amsterdam