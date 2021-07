’Niet koste wat kost beveiligen’

In het geval van Peter R. de Vries is hem dit diverse keren aangeboden. Echter hij heeft dit zelf iedere keer en in verschillende toonaarden afgewezen. Het houdt een keer op. De eigen keuze en eigen verantwoordelijkheid moet dan gerespecteerd worden. Zeker indien de desbetreffende persoon met zijn volle verstand en ervaring een juiste afweging en keuze kan maken.

H. de Greef